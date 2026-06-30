Пленный рассказал, как дезертиров из ВСУ поймали и отправили в полк «Скала»

Военнослужащие ВСУ в течение трех дней разыскивали группу из пяти дезертиров, а после задержания направили их в скандальный штурмовой полк «Скала». Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик.

Один из его знакомых после самовольного оставления части пытался скрыться вместе ещё с четырьмя военнослужащими, однако всех беглецов задержали. Юрашик рассказывает, что после задержания мужчин избили, а спустя одну–две недели отправили на передовую. По его словам, оружие им выдали непосредственно перед выходом на позиции.

«Если у тебя денег нет, чтобы тебя в нормальную часть определили, тебя независимо от возраста и здоровья закидывают в штурмовики. Шанс выжить очень малый», — цитирует пленного ТАСС.

425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ранее оказался в центре скандала после появления информации о небоевых потерях, избиениях и пытках новобранцев. Командир подразделения Юрий Гаркавый был отстранен от должности, а Государственное бюро расследований Украины проводит уголовное расследование.

Пленные признаются, что украинские штурмовые полки «Шквал» и «Скала» вызывают ненависть у военнослужащих из-за высоких потерь и жестокого отношения к личному составу.