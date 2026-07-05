Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ) применяют жестокую тактику, при которой их собственные солдаты становятся «живой приманкой» для российских подразделений. Как рассказал командир группы спецназа группировки «Центр» с позывным Китай, вражеское командование целенаправленно атакует свои же позиции беспилотниками, чтобы не допустить сдачи бойцов в плен.

По словам офицера, в ходе боевых действий подразделения «Скалы» активно использовали белые маскировочные костюмы для опознавания «свой-чужой». Однако, когда возникала угроза захвата, с их же направления прилетали ударные дроны и наносили удары по собственным солдатам.

«Противник использует своих бойцов как мясо. <...> Я непосредственно своими глазами видел, как их же дроны работают по ним же, когда появляется опасность захвата бойцов «Скалы» в плен», — рассказал российский военный.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана в ДНР подразделения войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили несколько гексакоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением воздушного тарана. По данным ведомства, аппараты были обнаружены радиолокационными средствами в зоне ответственности группировки.