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5 июля, 02:56

Группировка войск «Запад» уничтожила гексакоптеры ВСУ в районе Красного Лимана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

В районе Красного Лимана в ДНР подразделения войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили несколько гексакоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением воздушного тарана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, аппараты были обнаружены радиолокационными средствами в зоне ответственности группировки. Украинские беспилотники направлялись к позициям российских сил. После фиксации целей операторы БПЛА вышли на перехват. В ходе сближения с дронами противника было выполнено столкновение в воздухе, приведшее к их уничтожению.

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Ранее расчёты артиллерии 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» уничтожили укреплённое укрытие с личным составом противника в населённом пункте Алексеево-Дружковка. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили группу украинских боевиков, прятавшихся в здании. Укрытие ликвидировано, что подтверждено данными объективного контроля.

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Тимур Хингеев
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