С марта 2026 года иностранные наёмники в составе украинских формирований почти не участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Согласно источнику, после потерь и ударов по позициям часть иностранных бойцов была выведена из этого сектора. Остальных перераспределили по другим направлениям, где они задействуются ограниченно. В результате их присутствие на линии соприкосновения сократилось до минимального уровня, а оставшиеся группы, как утверждается, стараются избегать прямого участия в боях.

Среди наёмников фиксируются попытки покинуть зону конфликта и выехать за пределы страны. Подобные действия часто пресекаются, а часть военнослужащих возвращают в подразделения. Также утверждается, что отдельные эпизоды самовольного ухода трактуются как боевые потери.

А ранее стало известно, что в рядах ВСУ участвуют в боевых действиях около 1,6 тысяч иностранных наёмников. При этом основная их часть приходится на выходцев из стран Латинской Америки. Контингент из Великобритании, Германии, Канады и США стал сокращаться ещё в прошлом году. Их место, как утверждается, постепенно заняли приезжие из Латинской Америки, прежде всего граждане Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы.