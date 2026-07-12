В скандально известном полку ВСУ «Скала» избили капеллана и офицера Генштаба

В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» избили военного капеллана и подполковника Генерального штаба. Новые подробности о скандально известном подразделении следуют из материалов расследования двух инцидентов, произошедших в Харьковской области, пишет неофициальная пресс-служба группировки войск «Север» со ссылкой на местные СМИ.

Первый случай зафиксировали в мае 2025 года. Во время спора из-за размещения личного состава подозреваемый несколько раз ударил по лицу священнослужителя, который пытался прекратить конфликт.

А в июне в городе Барвенково младший сержант, по версии следствия, напал на прибывшего с проверкой подполковника Генштаба ВСУ. Военнослужащий сбил офицера с ног и нанёс ему удары по голове и телу.

В результате пострадавший получил перелом ребра. Обстоятельства обеих эпизодов устанавливаются.

Ранее блогер Василий Мойсеенко, известный как «Киевский ревизор», пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес своей дочери после того, как он расследовал факты фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии. Блогер с аудиторией в 250 тыс. человек в TikTok называет себя свободным журналистом и говорит о борьбе с произволом сотрудников ТЦК. По его словам, в феврале его похитили на улице, привезли в военкомат, где избили и заставили подписать бумаги о зачислении в армию.