Под Одессой военного ВСУ избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку

В посёлке Затока Одесской области разгорелся кровавый конфликт на почве языковой ненависти. Украинский военный, участник так называемой АТО (антитеррористической операции) в Донбассе, попросил, как оказалось, другого ВСУшника выключить музыку на русском языке. В ходе потасовки украинец получил удар электропечкой, а затем — куском металлической арматуры.

Военного ВСУ избили арматурой за просьбу не слушать русское. Видео © Telegram / Политика страны

Как сообщают украинские Telegram-каналы, теперь боец ВСУ в больнице с сотрясением мозга, переломом руки и носа.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно его положениям, граждане обязаны использовать украинский во всех сферах жизни. Под запрет попали не только русскоязычная литература, но и публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из числа защищаемых. С 2014 года на Украине активно борются со всем русским, а в 2019 году приняли закон о повсеместном использовании украинского языка.