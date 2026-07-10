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10 июля, 09:04

Под Одессой военного ВСУ избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку

В посёлке Затока Одесской области разгорелся кровавый конфликт на почве языковой ненависти. Украинский военный, участник так называемой АТО (антитеррористической операции) в Донбассе, попросил, как оказалось, другого ВСУшника выключить музыку на русском языке. В ходе потасовки украинец получил удар электропечкой, а затем — куском металлической арматуры.

Военного ВСУ избили арматурой за просьбу не слушать русское. Видео © Telegram / Политика страны

Как сообщают украинские Telegram-каналы, теперь боец ВСУ в больнице с сотрясением мозга, переломом руки и носа.

На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно его положениям, граждане обязаны использовать украинский во всех сферах жизни. Под запрет попали не только русскоязычная литература, но и публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

В Одессе депутат матом прогнал строителей с объекта за музыку на русском языке
В Одессе депутат матом прогнал строителей с объекта за музыку на русском языке

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из числа защищаемых. С 2014 года на Украине активно борются со всем русским, а в 2019 году приняли закон о повсеместном использовании украинского языка.

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Обложка © Telegram / Политика страны

Наталья Демьянова
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