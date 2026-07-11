Суд в Киеве арестовал военнослужащего полка «Скала» за избиение сослуживцев

Суд в Киеве отправил под стражу военнослужащего, подозреваемого в избиении сослуживцев в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По информации ведомства, Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года. Суд также отказал в возможности внесения залога.

По данным ГБР, уголовное дело связано с избиением двух военнослужащих в Харьковской области. За это подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В июне Государственное бюро расследований Украины сообщило о начале досудебной проверки по фактам применения насилия и возможного превышения служебных полномочий в штурмовом полку «Скала».

На время проведения проверки командир полка Юрий Гаркавый был отстранён от исполнения обязанностей. Позже следствие заявило о задержании одного из военнослужащих по делу об избиении сослуживцев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал позором скандал с истязаниями в 425-м полку «Скала» и заявил, что расследование началось до появления информации в СМИ. Напомним, вокруг полка разгорелся скандал из-за издевательств над новобранцами, командира отстранили, а ГБР начало проверку.