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1 июля, 00:09

«Позорная история»: Сырский прокомментировал скандал с пытками в полку ВСУ «Скала»

Сырский назвал скандал с пытками в «Скале» позором ВСУ

Обложка © TASS / EPA / YEVGEN HONCHARENKO

Обложка © TASS / EPA / YEVGEN HONCHARENKO

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Александр Сырский впервые публично высказался о скандале в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Он назвал ситуацию с истязаниями новобранцев позором для украинской армии. По его словам, расследование инцидентов началось ещё до того, как информация о пытках попала в СМИ.

«Это позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в вооружённых силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны», – заявил Сырский в интервью украинскому телеканалу.

Напомним, скандал вокруг полка «Скала» разгорелся после того, как журналисты вскрыли факты систематических издевательств над новобранцами, включая избиения, нарушения уставных отношений и попытки скрыть преступления. Госбюро расследований Украины начало проверку, командира полка Юрия Гаркавого временно отстранили от должности.

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Однако это не остановило военнослужащих «Скалы». Как писал Life.ru, они пригрозили физическим уничтожением журналистам, которые предали огласке нарушения. При этом ещё в прошлом году родственники бойцов подразделения били тревогу: число пропавших без вести в полку, воюющем на Сумщине и Харьковщине, сравнимо с целым батальоном.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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