«Позорная история»: Сырский прокомментировал скандал с пытками в полку ВСУ «Скала»

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Александр Сырский впервые публично высказался о скандале в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Он назвал ситуацию с истязаниями новобранцев позором для украинской армии. По его словам, расследование инцидентов началось ещё до того, как информация о пытках попала в СМИ.

«Это позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в вооружённых силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны», – заявил Сырский в интервью украинскому телеканалу.

Напомним, скандал вокруг полка «Скала» разгорелся после того, как журналисты вскрыли факты систематических издевательств над новобранцами, включая избиения, нарушения уставных отношений и попытки скрыть преступления. Госбюро расследований Украины начало проверку, командира полка Юрия Гаркавого временно отстранили от должности.

Однако это не остановило военнослужащих «Скалы». Как писал Life.ru, они пригрозили физическим уничтожением журналистам, которые предали огласке нарушения. При этом ещё в прошлом году родственники бойцов подразделения били тревогу: число пропавших без вести в полку, воюющем на Сумщине и Харьковщине, сравнимо с целым батальоном.