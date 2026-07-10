Зеленский пообещал реформу штурмовых войск после скандала с полком «Скала»

Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу штурмовых подразделений ВСУ. Поводом для изменений стал резонанс вокруг 425-го полка «Скала».

«Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Существует много вопросов и проблем, которые необходимо решить», — сказал Зеленский в видеообращении.

Экс-комик подчеркнул, что система управления войсками и подход к личному составу требуют серьёзной корректировки. Кроме того, Зеленский объявил о создании двух новых структур: командования для нанесения дальнобойных ударов и объединённых сил быстрого реагирования, которые объединят штурмовиков, артиллерию и операторов БПЛА для более эффективных действий на поле боя.

Полк «Скала» оказался в центре скандала из-за высокой небоевой смертности. Издание «Бабель» насчитало 26 погибших за полгода: часть из них скончалась от болезней, часть — при обстоятельствах, указывающих на насилие (включая 9 самоубийств). Военный омбудсмен подтверждает, что официальная статистика занижена. Депутат Марьяна Безуглая резко раскритиковала ситуацию, заявив, что в подразделении гибнут люди, а государство игнорирует проблему.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский впервые открыто прокомментировал издевательства в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Руководитель армии назвал пытки новобранцев позором для ВСУ. Сырский добавил, что расследование инцидентов стартовало ещё до публикации материалов в прессе.