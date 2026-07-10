На Украине задержали первого военного по делу о насилии в полку «Скала»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании военнослужащего, фигурирующего в резонансном расследовании деятельности учебного центра «Скала». При этом в ведомстве уточнили, что текущее обвинение не связано с жалобами рядового состава на дедовщину.

Задержанному инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений: в прошлом году он сломал ребро подполковнику, а также переломал челюсть капеллану, который пытался урегулировать конфликт в правовом поле.

Полк «Скала» оказался в центре скандала из-за высокой небоевой смертности. Издание «Бабель» насчитало 26 погибших за полгода: часть из них скончалась от болезней, часть — при обстоятельствах, указывающих на насилие (включая 9 самоубийств). Военный омбудсмен подтверждает, что официальная статистика занижена. Депутат Марьяна Безуглая резко раскритиковала ситуацию, заявив, что в подразделении гибнут люди, а государство игнорирует проблему.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский впервые открыто прокомментировал издевательства в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Руководитель армии назвал пытки новобранцев позором для ВСУ. Сырский добавил, что расследование инцидентов стартовало ещё до публикации материалов в прессе.