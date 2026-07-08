Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытали российских военных в Винницкой области. Об этом сообщил мирный житель Курской области Роман Ванин, который недавно вернулся из украинского плена.

Сам мужчина всё это время находился в одной из тюрем Винницы. Там гражданские пленные сидели вместе с военными. Роман добавил, что украинские силовики резали пальцы военнопленным.

«Скала» — это неучтёнка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — передаёт слова курянина РИА «Новости».

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал немедленно прекратить пытки российских военнопленных на Украине. На 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве он озвучил тревожные данные. Сотрудники организации опросили пленных бойцов ВС РФ. Примерно половина респондентов пожаловалась на пытки и жестокое обращение. Чаще всего силовые структуры применяли насилие на ранних этапах содержания.