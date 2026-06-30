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29 июня, 23:56

Аппарат Лантратовой проверяет все сообщения о пытках россиян на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Каждое заявление о пытках, незаконном удержании и других нарушениях, поступающее от российских военнослужащих и мирных жителей после возвращения с территории Украины, проходит регистрацию и проверку. Об этом ТАСС заявила омбудсмен РФ Яна Лантратова.

«Аппарат уполномоченного фиксирует все свидетельства жестокого обращения с российскими военнослужащими и гражданскими лицами, которые возвращаются с территории Украины. Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу», — заявила она.

При этом омбудсмен не стала раскрывать количество зарегистрированных сообщений. Она объяснила это тем, что часть сведений ещё находится на этапе проверки, поэтому подводить статистические итоги преждевременно.

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Напомним, ранее житель Курской области, возвращённый из плена, рассказал об ужасах в украинской тюрьме. По словам мужчины, солдаты ВСУ выжгли ему на руке букву Z. Пленных содержали в тюрьме вместе с уголовниками, при этом надзиратели постоянно избивали их. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал мучителей зверьём и отметил, что от таких историей леденеет кровь.

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Тимур Хингеев
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