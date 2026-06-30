Аппарат Лантратовой проверяет все сообщения о пытках россиян на Украине

Каждое заявление о пытках, незаконном удержании и других нарушениях, поступающее от российских военнослужащих и мирных жителей после возвращения с территории Украины, проходит регистрацию и проверку. Об этом ТАСС заявила омбудсмен РФ Яна Лантратова.

«Аппарат уполномоченного фиксирует все свидетельства жестокого обращения с российскими военнослужащими и гражданскими лицами, которые возвращаются с территории Украины. Все сообщения о пытках, издевательствах, угрозах, незаконном удержании и других нарушениях берутся в работу», — заявила она.

При этом омбудсмен не стала раскрывать количество зарегистрированных сообщений. Она объяснила это тем, что часть сведений ещё находится на этапе проверки, поэтому подводить статистические итоги преждевременно.

Напомним, ранее житель Курской области, возвращённый из плена, рассказал об ужасах в украинской тюрьме. По словам мужчины, солдаты ВСУ выжгли ему на руке букву Z. Пленных содержали в тюрьме вместе с уголовниками, при этом надзиратели постоянно избивали их. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал мучителей зверьём и отметил, что от таких историей леденеет кровь.