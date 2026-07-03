Верховный комиссар ООН призвал Киев прекратить пытки российских военных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости немедленного прекращения пыток российских военнопленных на Украине. В ходе 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве он сообщил, что примерно половина пленных бойцов ВС РФ, опрошенных его сотрудниками, сообщили о пытках или жестоком обращении, преимущественно на ранних этапах содержания.

«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения», — отметил представитель ООН.

Тюрк подчеркнул абсолютный характер запрета на пытки и призвал к привлечению виновных к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала о систематических издевательствах над российскими военнопленными на Украине, включая медицинские манипуляции без обезболивания. По её словам, ответственность за эти преступления будет возложена на всех причастных — от высшего руководства страны и руководителей медучреждений, отдававших преступные распоряжения, до рядового медперсонала, исполнявшего их.