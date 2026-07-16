Россия и Украина 16 июля проведут обмен телами погибших военных

В четверг, 16 июля, запланирована процедура обмена телами погибших военнослужащих между российской и украинской сторонами. Информацию об этом РБК официально подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

Данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия сторон. Несмотря на ожесточенные столкновения на фронте, каналы связи для проведения подобных операций остаются открытыми. Ожидается, что передача останков пройдет в штатном режиме в течение дня.