Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 08:24

Россия и Украина 16 июля проведут обмен телами погибших военных

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

В четверг, 16 июля, запланирована процедура обмена телами погибших военнослужащих между российской и украинской сторонами. Информацию об этом РБК официально подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

Данный шаг является продолжением регулярной практики взаимодействия сторон. Несмотря на ожесточенные столкновения на фронте, каналы связи для проведения подобных операций остаются открытыми. Ожидается, что передача останков пройдет в штатном режиме в течение дня.

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных по формуле «‎522 на 33»
Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных по формуле «‎522 на 33»

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar