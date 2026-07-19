Зеленский попросил у Запада перехватчики для ПВО после рекордного удара ВС РФ

Владимир Зеленский после ночной атаки ВС РФ на военные заводы и важные объекты ВСУ на Украине вновь призвал союзников ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Главный акцент он сделал на нехватке перехватчиков для отражения баллистических угроз.

«Защита от баллистических угроз — это постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день», — пишет в соцсетях украинский политик.

По словам Зеленского, минувшей ночью Россия нанесла одну из самых массированных баллистических атак по Киеву. Он утверждает, что было выпущено более 40 ракет различных типов, большинство из которых направили на столицу, а также около 120 ударных беспилотников.

После атаки в трёх районах Киева продолжается ликвидация последствий. К работам привлечены почти 600 спасателей, также экстренные службы работают в Одесской области.

Зеленский заявил, что за последнюю неделю Россия якобы применила против Украины около 1450 ударных беспилотников, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. По его словам, удары также затронули Сумскую, Черниговскую, Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области.

Украинский лидер вновь попросил партнёров продолжить поставки средств ПВО и отметил, что задержки с новыми решениями дают возможность для подготовки новых атак.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам украинской военной промышленности и логистики в Киеве, Киевской области и Одесской области. Российское ведомство заявило, что целями стали предприятия, связанные с производством ракет, компонентов для БПЛА и хранением военных грузов. В их числе центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис», а также военные заводы «Спецоборонмаш» и «Радионикс».