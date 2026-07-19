Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день

Вооружённые силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины, судам и инфраструктуре, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражена портовая инфраструктура в Одессе. В частности, в государственном предприятии «Морской торговый порт «Одесса» уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов.

Ранее минобороны России сообщило, что с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» нанесён удар по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области в районе населённого пункта Базилевщина, отметив, что особенностью этого БПЛА является современная электронно-оптическая система наведения, позволяющая самостоятельно корректировать траекторию перед поражением цели.