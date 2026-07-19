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19 июля, 16:42

Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день

Российский военнослужащий. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российский военнослужащий. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооружённые силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины, судам и инфраструктуре, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражена портовая инфраструктура в Одессе. В частности, в государственном предприятии «Морской торговый порт «Одесса» уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и место стоянки бензовозов.

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Ранее минобороны России сообщило, что с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» нанесён удар по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области в районе населённого пункта Базилевщина, отметив, что особенностью этого БПЛА является современная электронно-оптическая система наведения, позволяющая самостоятельно корректировать траекторию перед поражением цели.

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Анастасия Никонорова
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