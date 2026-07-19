В Чёрном море поражён сухогруз, следовавший в Одессу

Министерство обороны России продолжает зачистку акватории Чёрного моря от судов, пытающихся попасть в порты Одессы и Николаева. Буквально несколько минут назад поступили сообщения об атаке на очередной сухогруз, пишут украинские СМИ.

Российские военные продолжают блокировать суда в акватории Чёрного моря. Видео © Telegram / Труха

Другие подробности инцидента пока не раскрываются. Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы и Черноморска. В итоге были поражены резервуары с топливом, два цеха по сборке дронов (включая UJ-22), склад боеприпасов и пожарный катер.