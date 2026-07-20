Глава киевского режима Владимир Зеленский в отчаянной манере обратился к Вашингтону и Брюсселю с требованием нарастить поставки зенитных ракет для систем ПВО. Поводом для эмоционального призыва стала масштабная атака на украинскую столицу, о чём информирует газета Daily Express.

«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — отмечается в публикации.

Издание напоминает, что американский президент Дональд Трамп ранее допустил возможность предоставления киевскому режиму лицензии на производство комплексов Patriot. Однако перспективы этой инициативы остаются туманными: насколько быстро она будет реализована — большой вопрос. В этой связи Зеленский требует от Запада конкретных шагов уже сейчас.

Ранее немецкое издание Die Welt предупредило, что европейская поддержка Украины может серьёзно ослабнуть после предстоящих выборов в нескольких странах ЕС. Речь идёт о «супервыборном годе», в ходе которого пройдут голосования во Франции, Польше, Италии и Испании, где уже сейчас растёт конкуренция между оборонными расходами и социальными статьями бюджета. Авторы статьи подчёркивают, что риски особенно высоки, поскольку Киев сейчас как никогда нуждается в системной помощи союзников.