ВС РФ атаковали сухогруз в порту Николаева
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Сегодня, 21 июля, ВС РФ нанесли удары по морскому торговому порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате поражён сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
17 июля ВС РФ также провели серию точечных атак по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии. Основной удар пришёлся на морские порты Николаева и Одесской области.
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