ВС РФ атаковали сухогруз в порту Николаева

Сегодня, 21 июля, ВС РФ нанесли удары по морскому торговому порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате поражён сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.

17 июля ВС РФ также провели серию точечных атак по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии. Основной удар пришёлся на морские порты Николаева и Одесской области.