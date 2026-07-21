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21 июля, 14:59

ВС РФ атаковали сухогруз в порту Николаева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Сегодня, 21 июля, ВС РФ нанесли удары по морскому торговому порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате поражён сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.

ВС РФ поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки
ВС РФ поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки

17 июля ВС РФ также провели серию точечных атак по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии. Основной удар пришёлся на морские порты Николаева и Одесской области.

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Александра Вишнякова
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