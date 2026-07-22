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Регион
22 июля, 13:40

Беспилотник ВСУ повредил дом и авто в Белгороде, режим угрозы сохраняется

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации оперативного штаба, обошлось без пострадавших.

В результате детонации дрона повреждены остекление и фасад здания. Взрывной волной также зацепило три припаркованных автомобиля.

Специалисты приступили к осмотру конструкций дома на предмет скрытых повреждений. Сейчас в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены
В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены

Ранее по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам был нанесён ракетный удар со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

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Оксана Попова
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