Беспилотник ВСУ повредил дом и авто в Белгороде, режим угрозы сохраняется
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В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации оперативного штаба, обошлось без пострадавших.
В результате детонации дрона повреждены остекление и фасад здания. Взрывной волной также зацепило три припаркованных автомобиля.
Специалисты приступили к осмотру конструкций дома на предмет скрытых повреждений. Сейчас в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.
Ранее по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам был нанесён ракетный удар со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
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