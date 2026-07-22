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Регион
22 июля, 10:06

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и двум округам

По Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам был нанесён ракетный удар со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Оперативные и аварийные службы приступили к уточнению данных о возможных последствиях удара.

До 17 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте
До 17 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте

Ранее в Белгороде при атаке дрона на автомойку погиб мужчина. Ещё десять человек пострадали.

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Дарья Денисова
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