ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и двум округам
По Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам был нанесён ракетный удар со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Оперативные и аварийные службы приступили к уточнению данных о возможных последствиях удара.
Ранее в Белгороде при атаке дрона на автомойку погиб мужчина. Ещё десять человек пострадали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.