ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и двум округам

По Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам был нанесён ракетный удар со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Оперативные и аварийные службы приступили к уточнению данных о возможных последствиях удара.

Ранее в Белгороде при атаке дрона на автомойку погиб мужчина. Ещё десять человек пострадали.