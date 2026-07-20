В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ на автомойку на Рабочей улице погиб мужчина, ещё 10 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
«В результате детонации есть погибший и раненые», — написал глава региона.
По его словам, мужчина скончался на месте, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всех раненых доставляют в городскую больницу №2. Также зафиксированы повреждения фасадов и остекления близлежащих зданий, трёх автобусов, 20 грузовых и восьми легковых машин. В селе Ближняя Игуменка посечены ещё два автомобиля. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего 25 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы, и к их лечению привлекли федеральных специалистов. В посёлке Дубовое эта атака унесла жизнь мужчины, а четыре человека (девушка 16 лет, двое мужчин и женщина) получили ранения, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
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