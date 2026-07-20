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Регион
20 июля, 17:37

В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ на автомойку на Рабочей улице погиб мужчина, ещё 10 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

«В результате детонации есть погибший и раненые», — написал глава региона.

По его словам, мужчина скончался на месте, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всех раненых доставляют в городскую больницу №2. Также зафиксированы повреждения фасадов и остекления близлежащих зданий, трёх автобусов, 20 грузовых и восьми легковых машин. В селе Ближняя Игуменка посечены ещё два автомобиля. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.

Число раненных при смертельной атаке ВСУ на автобус под Белгородом достигло 25
Число раненных при смертельной атаке ВСУ на автобус под Белгородом достигло 25

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего 25 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы, и к их лечению привлекли федеральных специалистов. В посёлке Дубовое эта атака унесла жизнь мужчины, а четыре человека (девушка 16 лет, двое мужчин и женщина) получили ранения, один из них — в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

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Анастасия Никонорова
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