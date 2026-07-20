В Белгороде при атаке БПЛА на автомойку погиб человек, ещё 10 ранены

В Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ на автомойку на Рабочей улице погиб мужчина, ещё 10 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

«В результате детонации есть погибший и раненые», — написал глава региона.

По его словам, мужчина скончался на месте, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всех раненых доставляют в городскую больницу №2. Также зафиксированы повреждения фасадов и остекления близлежащих зданий, трёх автобусов, 20 грузовых и восьми легковых машин. В селе Ближняя Игуменка посечены ещё два автомобиля. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.