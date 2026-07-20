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20 июля, 07:05

В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область один человек погиб, ещё трое получили ранения. Смертельный удар был нанесен по мотоциклу на участке автодороги Малиновка — Отрадное. Личность погибшего установили только сегодня.

«В результате атак со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

В посёлке Дубовое дрон атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, у другого зафиксированы осколочные повреждения предплечья. Пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. На месте происшествия зафиксированы повреждения трех автомобилей.

В Белгороде во время удара БПЛА по коммерческому объекту мужчина получил осколочные ранения плеча и лица. Экстренные службы продолжают работу на местах падения дронов, повреждены также навес, остекление и автомобиль, а также пострадал остановочный комплекс.

Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область
Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область

Ранее при атаке БПЛА под Белгородом пострадали семь человек, среди них дети. Девочка получила осколочное ранение спины, мальчик – осколочное ранение плеча, а у трёхлетнего ребёнка предварительно диагностировали акубаротравму.

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Андрей Бражников
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