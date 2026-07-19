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19 июля, 19:45

При атаке БПЛА под Белгородом пострадали семь человек, среди них дети

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять человек, включая троих детей, пострадали при детонации украинского беспилотника в посёлке Разумное Белгородского округа. Пострадавших доставили в больницы, сообщили в оперативном штабе региона.

По данным властей, среди раненых оказались дети в возрасте 3, 9 и 11 лет. Девочка получила осколочное ранение спины, мальчик – осколочное ранение плеча, а у трёхлетнего ребёнка предварительно диагностировали акубаротравму.

«Бригады скорой помощи доставили детей в детскую областную клиническую больницу. Все дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей, которые делают всё необходимое, чтобы маленькие пациенты скорее пошли на поправку», – сообщили в оперштабе.

Также пострадали две женщины – у них предварительно выявили акубаротравмы. Их направляют в городскую больницу №2 Белгорода для дополнительного обследования.

После атаки повреждения получили два многоквартирных дома – пострадали остекление и фасады. Кроме того, зафиксированы повреждения девяти автомобилей. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Информация о других последствиях атаки уточняется.

В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы. Бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. В здании пробита кровля.

Украинский БПЛА атаковал Горловку, пострадали двое мирных жителей
Украинский БПЛА атаковал Горловку, пострадали двое мирных жителей

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали сразу пять районов Белгородской области, в результате чего были ранены два человека. Помимо пострадавших жителей, повреждения получили предприятия, автомобили, линии электропередачи и объекты инфраструктуры. В нескольких населённых пунктах региона специалисты устраняли последствия атак и восстанавливали повреждённые объекты.

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Юния Ларсон
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