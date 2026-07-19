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19 июля, 16:25

Украинский БПЛА атаковал Горловку, пострадали двое мирных жителей

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал Приходько.

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Ранее Life сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ наносили прицельные удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник отметил, что силами ПВО и мобильных групп удалось перехватить около 20 воздушных целей, но жертв избежать не получилось.

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Александра Мышляева
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