Украинский БПЛА атаковал Горловку, пострадали двое мирных жителей

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал Приходько.

Ранее Life сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ наносили прицельные удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник отметил, что силами ПВО и мобильных групп удалось перехватить около 20 воздушных целей, но жертв избежать не получилось.