Дроны атаковали 5 районов Белгородской области: двое ранены, повреждены объекты

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон ударил по гаражу на территории частного домовладения. Мужчину с множественными осколочными ранениями головы, тела, рук и ног доставили в Борисовскую ЦРБ, после оказания помощи его планируют перевести в больницу Белгорода.

Ещё одна атака произошла в Борисовском округе — в селе Грузское дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщина получила тяжёлые осколочные ранения плеча, бедра и руки, её госпитализировали. Также повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах региона. В Грайворонском округе в селе Дроновка огнём уничтожены три помещения предприятия и два трактора.

В Шебекино FPV-дроны повредили грузовой автомобиль, ещё один транспорт загорелся — пожарные ликвидировали возгорание. В сёлах Нежеголь и Белянка повреждены линия электропередачи и грузовой автомобиль.

В Ракитянском округе после атаки беспилотника получил повреждения объект инфраструктуры, часть жителей временно осталась без электричества. В посёлке Пролетарский повреждено остекление коммерческого объекта. Кроме того, в Краснояружском округе дрон повредил гараж в хуторе Савченко, а в посёлке Степное перебил линию электропередачи.

Ещё два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область утром 19 июля.