Два человека пострадали при утренней атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
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Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область утром 19 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В посёлке Майский Белгородского округа дрон ударил по территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Его состояние оценивается как тяжёлое, пострадавшего доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате атаки также повреждены навес и автомобиль. Другой беспилотник ударил по соседнему коммерческому объекту — там повреждены остекление, оборудование, навес и спецтехника. Ещё один дрон пробил крышу частного дома.
В селе Беломестное после атаки БПЛА мужчина получил акубаротравму. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. После детонации загорелся навес, пожар удалось быстро ликвидировать.
Кроме того, повреждения зафиксированы в нескольких населённых пунктах региона. В селе Отрадное дрон повредил крышу частного дома, в Октябрьском выбил окна и повредил забор, а также атаковал автомобиль.
В Шебекино беспилотники повредили кабины двух грузовых машин и фасад многоквартирного дома. В селе Черемошное после удара FPV-дрона были разбиты окна частного дома.
А в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим комплексам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске жертвами атаки стали семь человек — четверо мужчин и три женщины. Десять пострадавших эвакуированы в Москву.
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