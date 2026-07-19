Два человека пострадали при утренней атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область утром 19 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В посёлке Майский Белгородского округа дрон ударил по территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Его состояние оценивается как тяжёлое, пострадавшего доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате атаки также повреждены навес и автомобиль. Другой беспилотник ударил по соседнему коммерческому объекту — там повреждены остекление, оборудование, навес и спецтехника. Ещё один дрон пробил крышу частного дома.

В селе Беломестное после атаки БПЛА мужчина получил акубаротравму. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. После детонации загорелся навес, пожар удалось быстро ликвидировать.

Кроме того, повреждения зафиксированы в нескольких населённых пунктах региона. В селе Отрадное дрон повредил крышу частного дома, в Октябрьском выбил окна и повредил забор, а также атаковал автомобиль.

В Шебекино беспилотники повредили кабины двух грузовых машин и фасад многоквартирного дома. В селе Черемошное после удара FPV-дрона были разбиты окна частного дома.