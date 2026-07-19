Защитник ворот стал стражем неба: Бывший голкипер молодёжки «Уфы» охотится на беспилотники ВСУ

Выпускник футбольной школы «Уфы» Руслан Агаев променял вратарские перчатки на пульт управления БПЛА. Свою историю он рассказал РИА «Новости».

В прошлом спортсмен защищал ворота молодёжного состава клуба, пока не пришло время исполнить гражданский долг. Пройдя срочную службу, Агаев подписал контракт ещё в 2017 году.

Начинать пришлось с рядовой должности номера расчёта. Затем были ступени командира отделения, заместителя командира взвода и старшины батареи.

Сейчас Руслан уже носит офицерское звание и руководит подразделением, на счету которого жизненно важная задача. Его взвод специализируется на противодействии беспилотным системам — от обнаружения до подавления и физического уничтожения разведывательных и ударных БПЛА.

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