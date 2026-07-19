Российские «птички» кошмарят маршруты снабжения ВСУ под Краматорском
Минобороны РФ показало видео ударов по логистике ВСУ в Краматорском районе
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Армия России отработала по логистике ВСУ в Краматорском районе. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны ВС РФ бьют по логистическому маршруту ВСУ под Краматорском. Видео © МАКС / Минобороны России
Удары наносились расчётами дроноводов «Южной» группировки войск. Под огонь попали робототехнические комплексы и транспортные средства противника.
Цели были поражены в районе сразу трёх населённых пунктов — Дружковки, Алексеево-Дружковки и Малотарановки. В военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение этих объектов напрямую подрывает снабжение вражеских подразделений на данном участке фронта.
Ранее ВС РФ уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» в Николаевской области, нанеся удар «Искандером» и дроном-камикадзе «Герань-4 Сикер». Как отчитались в Минобороны, помимо самой пусковой, поражена и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.
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