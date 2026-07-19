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19 июля, 06:08

Российские «птички» кошмарят маршруты снабжения ВСУ под Краматорском

Минобороны РФ показало видео ударов по логистике ВСУ в Краматорском районе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Армия России отработала по логистике ВСУ в Краматорском районе. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны ВС РФ бьют по логистическому маршруту ВСУ под Краматорском. Видео © МАКС / Минобороны России

Удары наносились расчётами дроноводов «Южной» группировки войск. Под огонь попали робототехнические комплексы и транспортные средства противника.

Цели были поражены в районе сразу трёх населённых пунктов — Дружковки, Алексеево-Дружковки и Малотарановки. В военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение этих объектов напрямую подрывает снабжение вражеских подразделений на данном участке фронта.

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Ранее ВС РФ уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун» в Николаевской области, нанеся удар «Искандером» и дроном-камикадзе «Герань-4 Сикер». Как отчитались в Минобороны, помимо самой пусковой, поражена и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

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Юрий Лысенко
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