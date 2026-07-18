Морпех ВС РФ Монгол четыре дня выходил из тыла ВСУ с координатами позиций врага

Боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Монгол, получив ранение, не просто выжил, а выполнил боевую задачу. Историю своего возвращения он рассказал РИА «Новости».

После ожесточённого боестолкновения на Добропольском направлении военнослужащий оказался отрезан от своих. Однако даже в такой ситуации он не запаниковал, а продолжил действовать по обстановке, попутно фиксируя расположение огневых точек и опорников противника.

По словам Монгола, за время отхода он отметил все позиции врага. В общей сложности путь к смежным подразделениям занял четверо суток, и сразу после выхода боец доложил в штаб для связи со своим командованием. Спустя несколько часов его уже эвакуировали.

Главной трудностью на этом участке морпех назвал запредельную активность украинских дронов. Передвигаться приходилось крайне осмотрительно: где-то затаиваться и пережидать, где-то совершать стремительные перебежки.

По его словам, в небе постоянно висели FPV-дроны, «Мавики», а также тяжёлые «Баба-яги» и другие аппараты, по которым нередко приходилось открывать огонь. Несмотря на все преграды, разведданные были доставлены и уже использованы командованием.

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