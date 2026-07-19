В ЛНР от ударов БПЛА погибла женщина, пострадали трое мирных жителей

За прошедшие сутки ВСУ наносили целенаправленные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики. Благодаря работе ПВО и мобильных групп удалось уничтожить около 20 воздушных целей, однако без жертв не обошлось, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Троицком муниципальном округе БПЛА противника атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семейная пара. 64-летний мужчина получил ранения, его жена, к сожалению, скончалась от полученных травм.

В Кременной под удар попал частный сектор. Пострадала 69-летняя женщина, находившаяся во дворе своего дома. Ещё один удар был нанесён вблизи магазина — ранения получил 70-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

В Лисичанске дрон атаковал район девятиэтажного дома — пострадавших нет, но повреждены остекление и несколько автомобилей. В Луганске БПЛА ударили по территории оптового рынка «Околица», повредив гражданские грузовики. Также атакам подверглись производственный комплекс в Первомайске и автомобильные стоянки в Брянке и Рубежном — обошлось без жертв. Удары фиксировались и в других округах, последствия устанавливают следователи СК.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за сутки в республике зафиксированы атаки беспилотников, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. В Новоайдарском округе дрон атаковал грузовик с продуктами, убив водителя и ранив троих, в Кременском округе сбросы боеприпасов привели к гибели одного мотоциклиста и ранению другого, а также пострадали мужчины у магазина, в Сватово ранен велосипедист, в Зоринске ранены двое, и в Северодонецке повреждён автомобиль ритуальных услуг с ранением водителя.