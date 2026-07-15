В ЛНР после вражеской атаки дронов ВСУ погибли двое, ещё несколько пострадали

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что за прошедшие сутки в республике зафиксировали несколько атак беспилотников, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксировали в Новоайдарском муниципальном округе. В селе Смоляниново беспилотник атаковал гражданский грузовик, который перевозил продукты для местных магазинов. В результате удара погиб 31-летний водитель автомобиля. Ещё трое получили ранения — среди них два экспедитора 31 и 27 лет, а также 37-летний мужчина, находившийся рядом с местом атаки.

Несколько происшествий произошло в Кременском муниципальном округе. Как сообщил глава региона, там были зафиксированы сбросы боеприпасов с БПЛА на людей. В результате атаки на двух мотоциклистов один человек погиб, второй получил травмы. Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, находившийся возле магазина во время взрыва. Ещё один случай произошёл в Сватово, где пострадал велосипедист.

В районе остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа также произошла атака, в результате которой были ранены двое мужчин 33 и 41 года. Ещё один беспилотник, по данным Пасечника, повредил автомобиль ритуальных услуг возле Северодонецка. Водитель машины получил травмы.

Всем пострадавшим, как сообщил глава ЛНР, оказывают медицинскую помощь. Также он заявил, что следователи Следственного комитета России по республике фиксируют последствия каждого инцидента. Помимо атак на людей, были зафиксированы попытки повредить объекты гражданской инфраструктуры в Северодонецке, Новоайдарском и Славяносербском округах. Также сообщалось об ударах по легковым автомобилям в Первомайске, Северодонецке и Лисичанске — по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось об атаке на Старобельск. Удар пришёлся по Базарной площади, расположенной в центральной части города. На момент произошедшего в районе находилось много людей, рядом размещены рынок и автовокзал. В результате происшествия тяжёлые ранения получила 34-летняя местная жительница.