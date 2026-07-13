Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 18:05

ВСУ ударили по рынку в Старобельске, погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ нанесли удар по Старобельску в Луганской Народной Республике. О последствиях атаки рассказал глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, целью стала Базарная площадь, где в разгар дня находилось множество людей. Именно там расположен центральный рынок, а неподалёку — автовокзал. В результате обстрела тяжелейшие травмы получила 34-летняя местная жительница. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

Медики боролись за её жизнь, однако раны оказались смертельными. Глава ЛНР охарактеризовал случившееся как очередной подлый удар по мирному населению.

Двое детей пострадали при ночном налёте дронов ВСУ на дома в Солнечногорске
Двое детей пострадали при ночном налёте дронов ВСУ на дома в Солнечногорске

Сегодня во время налёта дронов ВСУ на Запорожскую область пострадал министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов. Он получил лёгкое ранение ноги, когда вражеский БПЛА атаковал его автомобиль на трассе «Новороссия».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar