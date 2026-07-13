ВСУ ударили по рынку в Старобельске, погибла женщина

ВСУ нанесли удар по Старобельску в Луганской Народной Республике. О последствиях атаки рассказал глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, целью стала Базарная площадь, где в разгар дня находилось множество людей. Именно там расположен центральный рынок, а неподалёку — автовокзал. В результате обстрела тяжелейшие травмы получила 34-летняя местная жительница. Пострадавшую экстренно доставили в больницу.

Медики боролись за её жизнь, однако раны оказались смертельными. Глава ЛНР охарактеризовал случившееся как очередной подлый удар по мирному населению.

Сегодня во время налёта дронов ВСУ на Запорожскую область пострадал министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов. Он получил лёгкое ранение ноги, когда вражеский БПЛА атаковал его автомобиль на трассе «Новороссия».