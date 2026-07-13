Дрон ВСУ догнал и атаковал машину запорожского министра на трассе, он ранен

Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов получил лёгкое ранение ноги во время отражения атаки беспилотника ВСУ на трассе «Новороссия». Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.

«Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе «Новороссия» автомобиль министра попал под удар дрона. Егор Логунов получил лёгкое ранение ноги. Желаю скорейшего выздоровления», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в селе Вознесенка Мелитопольского городского округа украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате атаки погибла 78-летняя женщина. Кроме того, ранения получили трое членов семьи: 59-летний мужчина, 47-летняя женщина и 20-летняя девушка. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.