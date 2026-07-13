ВСУ атаковали частный дом на Запорожье — один человек убит, трое ранены
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В селе Вознесенка Мелитопольского городского округа украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В результате атаки погибла 78-летняя женщина. Кроме того, ранения получили трое членов семьи: 59-летний мужчина, 47-летняя женщина и 20-летняя девушка. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Балицкий.
Ранее в Подмосковье в посёлке Пионерский после атаки дрона одну из пострадавших прооперировали, её состояние стабилизировалось. У ещё одного пострадавшего мужчины — лёгкие осколочные ранения, он в стабильном состоянии, под наблюдением врачей. Третий раненый после помощи на месте от госпитализации отказался.
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