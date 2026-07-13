В Истре прооперировали пострадавшую при смертельной атаке БПЛА

Одну из пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата в посёлке Пионерский муниципального округа Истра в Подмосковье прооперировали, её состояние стабилизировано. Об этом сообщила глава города Татьяна Витушева.

«Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, её состояние стабилизировано. В настоящее время переводится в МОНИКИ», — написала чиновница в «Максе».

Витушева также отметила, что у пострадавшего мужчины зафиксированы лёгкие осколочные ранения, его состояние оценивается как стабильное. Он также находится под наблюдением врачей в Истринской больнице. Ещё один пострадавший при атаке БПЛА после получения первичной медицинской помощи на месте происшествия от госпитализации отказался.

Местные службы продолжают оказывать помощь и следят за состоянием всех пострадавших после инцидента.