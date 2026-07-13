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13 июля, 10:01

В Истре прооперировали пострадавшую при смертельной атаке БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Одну из пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата в посёлке Пионерский муниципального округа Истра в Подмосковье прооперировали, её состояние стабилизировано. Об этом сообщила глава города Татьяна Витушева.

«Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, её состояние стабилизировано. В настоящее время переводится в МОНИКИ», — написала чиновница в «Максе».

Витушева также отметила, что у пострадавшего мужчины зафиксированы лёгкие осколочные ранения, его состояние оценивается как стабильное. Он также находится под наблюдением врачей в Истринской больнице. Ещё один пострадавший при атаке БПЛА после получения первичной медицинской помощи на месте происшествия от госпитализации отказался.

Местные службы продолжают оказывать помощь и следят за состоянием всех пострадавших после инцидента.

Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ
Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ

Напомним, в ночь на 13 июля три человека погибли в результате падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Пострадали ещё трое. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину. СК возбудил дело о теракте.

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Андрей Бражников
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