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13 июля, 09:30

Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 13 июля беспилотники ВСУ атаковали частный сектор в подмосковной Истре. По словам соседей погибших жителей посёлка Пионерский, взрывы начались около 5 утра, хотя опасность была объявлена ещё вечером.

Очевидцы рассказали RG.ru, что над домами поднялся дым, горели кровли. Жители в панике выбегали на улицу. Одна из женщин, Светлана, услышала плач соседских детей и вой сирен — по Волоколамскому шоссе мчались машины скорой.

Дроны попали в район, где расположены СНТ, считавшиеся тихим местом для отдыха. Другая дачница призналась, что впервые увидела летящий беспилотник.

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Ранее стало известно, что три человека погибли после падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Пострадали ещё трое человек, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину.

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Дарья Нарыкова
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