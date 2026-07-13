Жители подмосковной Истры рассказали, как пережили налёт беспилотников ВСУ
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Утром 13 июля беспилотники ВСУ атаковали частный сектор в подмосковной Истре. По словам соседей погибших жителей посёлка Пионерский, взрывы начались около 5 утра, хотя опасность была объявлена ещё вечером.
Очевидцы рассказали RG.ru, что над домами поднялся дым, горели кровли. Жители в панике выбегали на улицу. Одна из женщин, Светлана, услышала плач соседских детей и вой сирен — по Волоколамскому шоссе мчались машины скорой.
Дроны попали в район, где расположены СНТ, считавшиеся тихим местом для отдыха. Другая дачница призналась, что впервые увидела летящий беспилотник.
Ранее стало известно, что три человека погибли после падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Пострадали ещё трое человек, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину.
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