Женщину ищут под завалами дома в Подмосковье после смертельной атаки ВСУ

По её словам, в результате инцидента в посёлке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Кроме того, ещё три пострадавших получают медицинскую помощь на месте. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, уточняя обстоятельства атаки и оценивая ущерб.