Женщину ищут под завалами дома в Подмосковье после смертельной атаки ВСУ
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В подмосковной Истре ведутся поиски пожилой женщины, чьё местоположение неизвестно после смертельной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По её словам, в результате инцидента в посёлке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Кроме того, ещё три пострадавших получают медицинскую помощь на месте. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, уточняя обстоятельства атаки и оценивая ущерб.
«Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами», — уточнила Петренко.
Ранее стало известно, что в посёлке Пионерский Истринского района Московской области падение беспилотника ВСУ на частные дома вызвало пожар и унесло жизни трёх человек. А в Темрюкском районе Кубани обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии. Также ВСУ впервые с мая атаковали Адыгею — сбито 4 дрона.
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