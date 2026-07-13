ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Россию — сбито 342 дрона

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. О отражении одной из самых массированных атак доложили в Минобороны России утром 13 июля. По данным военного ведомства, воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Подмосковье.