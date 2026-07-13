Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Темрюкском районе Кубани
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
В Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет. Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в п. Ильич. Повреждены остекление и стена дома, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали», — сказано в канале оперативного штаба региона в «Максе».
Кроме того, в посёлке Ильич фрагменты БПЛА упали на частный дом. Повреждения получили остекление и стена здания, также загорелась хозяйственная постройка. Пожар был оперативно потушен. Ещё один случай зафиксирован в Белореченском районе, где обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. По информации регионального оперштаба, пострадавших нет, на всех местах происшествий работают экстренные и специальные службы.
Ранее в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Возгорание уже потушили.
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