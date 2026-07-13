Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Темрюкском районе Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, в посёлке Ильич фрагменты БПЛА упали на частный дом. Повреждения получили остекление и стена здания, также загорелась хозяйственная постройка. Пожар был оперативно потушен. Ещё один случай зафиксирован в Белореченском районе, где обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. По информации регионального оперштаба, пострадавших нет, на всех местах происшествий работают экстренные и специальные службы.