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Регион
13 июля, 05:24

ВСУ впервые с мая атаковали Адыгею — сбито 4 БПЛА

Обложка © VK / Администрация МО «Город Майкоп»

Обложка © VK / Администрация МО «Город Майкоп»

Четыре беспилотника были уничтожены в ночь на 13 июля в пригороде Майкопа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Об отражении атаки сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Прошедшей ночью средствами ПВО в пригороде Майкопа перехвачены и уничтожены 4 вражеских беспилотника. Без жертв, пострадавших и разрушений», — написал Мурат Кумпилов.

В последний раз он отчитывался об отражении атаки дронов ВСУ над Адыгеей в начале мая. Тогда силами ПВО были сбиты и уничтожены 7 вражеских беспилотников. А в конце марта обломки сбитых дронов ВСУ повредили восемь домов и три автомобиля в Тахтамукайском районе республики.

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Андрей Бражников
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