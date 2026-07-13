Три человека погибли после падения БПЛА в Подмосковье

В посёлке Пионерский Истринского района Московской области произошла трагедия: украинский беспилотник упал на частные дома, вызвав пожар и человеческие жертвы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о трёх погибших и троих пострадавших. Пожар охватил сразу пять домов, при этом всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В соседнем Солнечногорске удар беспилотника пришёлся на многоквартирный дом. В результате повреждена стена и стеклопакеты, пострадали два человека. Как уточнили в региональном МЧС, они уже получили помощь, а осмотр территории продолжается для оценки ущерба.

Воробьёв подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а экстренные службы работают на месте, проводя эвакуацию, тушение пожара и осмотр разрушений.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал губернатор.

Он добавил, что помощь оказывается каждому пострадавшему, а работы по восстановлению жилья и инфраструктуры ведутся без промедления.

Всего же за ночь в Московской области был уничтожен и подавлен 81 украинский дрон. Силы ПВО продолжают мониторить оперативную обстановку и ликвидируют новые угрозы.