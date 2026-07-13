В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА
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Вражеские беспилотники атаковали окрестности Ставрополя. В результате налёта загорелась территория промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные расчёты и другие экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«В окрестностях Ставрополя отражают налёт вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал губернатор.
Беспилотная опасность продолжает действовать на территории всего края. Губернатор призвал жителей быть бдительными и осторожными.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили одну из самых масштабных атак на Москву, сбив на подлёте к столице свыше 70 беспилотников. Всего за последние сутки в сторону Московского региона летели более 300 дронов. Мэр Москвы отметил, что основную часть воздушных целей военные перехватили на дальних подступах.
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