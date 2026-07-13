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Регион
13 июля, 00:09

В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вражеские беспилотники атаковали окрестности Ставрополя. В результате налёта загорелась территория промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные расчёты и другие экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В окрестностях Ставрополя отражают налёт вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал губернатор.

Беспилотная опасность продолжает действовать на территории всего края. Губернатор призвал жителей быть бдительными и осторожными.

Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР
Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили одну из самых масштабных атак на Москву, сбив на подлёте к столице свыше 70 беспилотников. Всего за последние сутки в сторону Московского региона летели более 300 дронов. Мэр Москвы отметил, что основную часть воздушных целей военные перехватили на дальних подступах.

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Лия Мурадьян
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