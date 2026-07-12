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12 июля, 14:57

Собянин: За сутки при полёте в сторону Москвы сбили около 300 БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В течение суток системы ПВО сбили около 300 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал градоначальник в «Максе».

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 585 беспилотников самолётного типа, а также 11 управляемых авиабомб.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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