Собянин: За сутки при полёте в сторону Москвы сбили около 300 БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
В течение суток системы ПВО сбили около 300 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал градоначальник в «Максе».
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 585 беспилотников самолётного типа, а также 11 управляемых авиабомб.
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