Собянин: За сутки при полёте в сторону Москвы сбили около 300 БПЛА

В течение суток системы ПВО сбили около 300 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал градоначальник в «Максе».

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 585 беспилотников самолётного типа, а также 11 управляемых авиабомб.