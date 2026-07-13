Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 21:00

Силы ПВО сбили уже 16 БПЛА на подлёте к Москве за вечер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО сбили ещё восемь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число ликвидированных за вечер дронов на подлёте к столице возросло до 16.

«Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб уже выехали на место падения обломков. Они проводят осмотр территории и уточняют последствия.

Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР
Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР

За последние сутки в сторону Московского региона летели около 300 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них на подлёте к столице. Мэр Москвы отметил, что основную часть воздушных целей военные перехватили на дальних подступах. Массированная атака продолжилась и в вечернее время.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar