Силы ПВО сбили уже 16 БПЛА на подлёте к Москве за вечер

Силы ПВО сбили ещё восемь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число ликвидированных за вечер дронов на подлёте к столице возросло до 16.

«Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб уже выехали на место падения обломков. Они проводят осмотр территории и уточняют последствия.

За последние сутки в сторону Московского региона летели около 300 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них на подлёте к столице. Мэр Москвы отметил, что основную часть воздушных целей военные перехватили на дальних подступах. Массированная атака продолжилась и в вечернее время.