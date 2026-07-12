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12 июля, 20:21

Число сбитых за вечер беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 8

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом вечером в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях уточняется.

Общее число уничтоженных дронов ВСУ на подлёте к столице за вечер увеличилось до восьми. Всего за 12 июля в столичном регионе российские военные ликвидировали более 300 беспилотных аппаратов.

Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА на подлёте к Москве
Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Ранее Life.ru писал, что при атаке на рейсовый автобус Стаханов – Москва в ЛНР пострадали две женщины. Под удар попал транспорт с 13 пассажирами и двумя водителями, который следовал в сторону российской столицы. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Юния Ларсон
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