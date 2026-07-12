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Регион
12 июля, 15:49

Попытка атаки ВСУ на Москву 12 июля стала одной из крупнейших за несколько лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Попытка удара по Московскому региону 12 июля с применением почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за последние несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — сообщил градоначальник.

Собянин: За сутки при полёте в сторону Москвы сбили около 300 БПЛА
Собянин: За сутки при полёте в сторону Москвы сбили около 300 БПЛА

А за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Такие данные привело Минобороны РФ.

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Александра Мышляева
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