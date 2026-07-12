Попытка атаки ВСУ на Москву 12 июля стала одной из крупнейших за несколько лет
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Попытка удара по Московскому региону 12 июля с применением почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за последние несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — сообщил градоначальник.
А за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Такие данные привело Минобороны РФ.
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