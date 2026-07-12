Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА на подлёте к Москве

ВСУ продолжили одну из крупнейших атак на Москву, российские силы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб уже выехали на место падения обломков. Они проводят осмотр территории. О деталях инцидента и возможных последствиях официальной информации пока нет.

За этот день системы ПВО России сбили 220 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны летели над девятью регионами страны. Также военные уничтожили беспилотники над акваториями Азовского и Чёрного морей.