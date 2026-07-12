За день российские системы ПВО сбили 220 украинских беспилотников

За минувший день системы ПВО сбили 220 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее в Воронежской области объявли опасность БПЛА. Жителей просят сохранят спокойствие, так как силы ПВО готовы к работе.