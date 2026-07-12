Более 20 дронов ВСУ атаковали Ростовскую область, обломки упали на трассу М4

Украинские формирования предприняли очередную попытку массированной атаки на российские регионы. Системы ПВО уничтожили более 20 беспилотников в Ростовской области. Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Налёт отразили в Таганроге и Каменск-Шахтинском, а также в Азовском, Неклиновском, Тарасовском и Миллеровском районах. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Таганрогского залива.

«Не обошлось без последствий», — уточнил глава региона.

По его словам, фрагменты одного из дронов упали на трассу М4 «Дон» на 885-м километре по направлению на юг. Обошлось без пострадавших, однако движение на участке пришлось перекрыть. На место ЧП прибыли экстренные службы, автомобильный поток перенаправили через посёлок Тарасовский. К настоящему моменту движение восстановлено, а фрагменты сбитого аппарата ликвидированы.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что попытка атаки ВСУ на столичный регион 12 июля с использованием почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за несколько лет. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 45 дронов сбили на подлёте к Москве.